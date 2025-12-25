Barcellona, occasione dalla Premier: Manchester City apre alla cessione di Aké

Il Barcellona potrebbe trovare in Premier League un rinforzo inatteso per la propria difesa nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Fichajes, il Manchester City avrebbe proposto ai blaugrana la possibilità di arrivare a Nathan Aké, difensore olandese classe 1995, come soluzione per rinforzare il reparto arretrato nella fase più delicata della stagione.

Aké sta trovando meno spazio del previsto nelle rotazioni di Pep Guardiola, penalizzato da una concorrenza molto ampia nel pacchetto difensivo dei Citizens. Pur restando un elemento affidabile e stimato all’interno dello spogliatoio, il suo ruolo è spesso quello di alternativa di lusso piuttosto che di titolare fisso. In stagione ha totalizzato 13 presenze complessive, con molti minuti arrivati nelle coppe nazionali più che in Premier League.

Nonostante questo, il suo valore resta certificato anche a livello internazionale: Aké ha giocato più partite da titolare con l’Olanda che con il City in campionato, segnale di una centralità che in Inghilterra fatica a trovare continuità.

Uno degli aspetti che più stuzzicano il Barcellona è la sua versatilità: può agire sia da centrale che da terzino sinistro, adattandosi anche a ruoli ibridi, una dote preziosa vista l’attuale emergenza in difesa. Le assenze di Araújo, Christensen e Koundé hanno infatti ridotto al minimo le rotazioni blaugrana mentre la squadra è in piena corsa con il Real Madrid per il titolo.

Aké ha un contratto con il City fino al 2027, ma proprio questa durata potrebbe favorire una trattativa a costi contenuti, qualora il club inglese decidesse di rimodellare la rosa e il giocatore cercasse maggiore centralità.

A 30 anni, il difensore rappresenterebbe per il Barça una soluzione a basso rischio, capace di garantire esperienza, affidabilità e leadership in un reparto giovane, mentre i blaugrana puntano a restare competitivi sia in Liga che in Europa.