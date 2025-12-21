Eredivisie, il Feyenoord di Van Persie molla l'osso: pari con il Twente, il PSV fa il vuoto
Il PSV Eindhoven vince ancora, ma il Feyenoord non risponde e lascia scappare ulteriormente la squadra campione d'inverno.
Contro il Twente la squadra di Robin Van Persie ha raccolto solo un pareggio per 1-1: alla rete di Rots al 19' ha risposto Borges al 74', poi il rosso a Luciano Valente ha complicato ulteriormente le cose. Alla luce degli ultimi risultati, come si può vedere qui sotto il Feyenoord rimane dunque a -11 dalla vetta. Vediamo di seguito i risultati della 17^ giornata in Eredivisie con la classifica aggiornata.
Eredivisie, 17a giornata
Heracles - Heerenveen 0-3
Excelsior - Zwolle 2-1
Nijmegen - Ajax 2-2
Breda - Telstar 0-1
Utrecht - PSV 1-2
Feyenoord - Twente 1-1
GA Eagles - Groningen 1-1
FC Volendam - Sparta Rotterdam 0-1
Sittard - AZ Alkmaar 4-3
Classifica aggiornata
1. PSV 46 punti
2. Feyenoord 35
3. Ajax 30
4. Nijmegen 29
5. Groningen 27
6. AZ Alkmaar 25*
7. Twente 24
8. Utrecht 23
9. Heerenveen 23
10. Sparta Rotterdam 23
11. Sittard 21
12. Excelsior 19*
13. GA Eagles 19
14. Zwolle 19
15. Telstar 15
16. FC Volendam 14
17. Heracles 14
18. NAC Breda 13
*una gara giocata in meno
