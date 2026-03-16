Ancelotti non chiude le porte a Neymar: "Dovrà essere al 100%, valutazione fisica"

A meno di tre mesi dal Mondiale 2026, Carlo Ancelotti ha annunciato la lista dei convocati del Brasile per la doppia amichevole di marzo contro Francia (26 marzo) e Croazia (1 aprile), ultimi test prima della competizione. Tra le novità, spicca il ritorno di Endrick, molto positivo con l’Olympique Lione, e di altri sette giocatori mai convocati prima, mentre Neymar resta escluso.

Il fuoriclasse del Santos, assente dalla nazionale da oltre due anni e mezzo a causa di un grave infortunio al crociato rimediato nell’ottobre 2023 contro l’Uruguay, sperava in una chiamata dopo il pari contro il Corinthians: "Ovviamente il mio desiderio è tornare in nazionale e giocare un Mondiale - ha dichiarato - ma non dipende da me. Sia che io sia convocato o meno, sosterrò sempre la Seleção".

Per Ancelotti, l’assenza di Neymar è legata alla condizione fisica: "Potrebbe partecipare al Mondiale se sarà al 100%. Non l’ho convocato perché non è al massimo e ho bisogno di giocatori al top. Si tratta di una valutazione fisica, non tecnica. Neymar è bravo con la palla, ma deve migliorare fisicamente". Il tecnico italiano ha anche confermato di aver monitorato il giocatore di persona a Mirassol l’11 marzo, trovandolo non al meglio: "Non ho nulla da dire a riguardo, bisogna rispettare la gestione dell’atleta". Per Ancelotti, il futuro di Neymar in nazionale dipenderà dai prossimi mesi: se riuscirà a tornare in forma senza nuovi infortuni, potrà ancora ambire a partecipare al Mondiale.