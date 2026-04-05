Anche le big degli altri campionati finiscono sotto accusa: le reazioni ai ko di Real Madrid e Arsenal

Un turno di campionato che lascia strascichi pesanti in tutta Europa, tra delusioni clamorose e prestazioni da record. In Spagna, il Real Madrid finisce nel mirino della critica dopo la sconfitta per 2-1 contro il Maiorca, un ko che rischia di compromettere definitivamente la corsa al titolo.

La stampa madrilena è durissima: “Il Real Madrid si arrende senza combattere”, scrive AS, parlando di un atteggiamento “deplorevole”, fatto di “indifferenza, mancanza di orgoglio e spirito combattivo”. Nemmeno il pareggio nel finale di Éder Militão è bastato a evitare un nuovo crollo nei minuti di recupero. Deludente anche il rientro da titolare di Kylian Mbappé, incapace di incidere nonostante diverse occasioni.

In Inghilterra, altra sorpresa: l’Arsenal viene eliminato dalla FA Cup dal Southampton, squadra di Championship, con un 2-1 che spegne definitivamente il sogno di un poker di trofei. Dopo la sconfitta in Carabao Cup, resta solo la corsa in Premier e Champions per salvare la stagione. I Gunners, un tempo esaltati, sono ora accusati di essere poco spettacolari e troppo prevedibili.