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Angers, troppe assenze: convocato un classe 2010. Potrebbe esordire contro il Lens

Angers, troppe assenze: convocato un classe 2010. Potrebbe esordire contro il LensTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:36Calcio estero
Michele Pavese

Una grossa sorpresa in casa Angers in vista della trasferta contro il Lens. A causa del forfait dell’ultimo minuto di Prosper Peter, l’allenatore Alexandre Dujeux ha deciso di convocare per la prima volta il giovanissimo Mamadou Diallo, appena 15 anni, per la sfida che si disputerà stasera.

Una scelta dettata dall’emergenza, ma anche dallo sguardo rivolto al futuro. Diallo, nato il 5 aprile 2010 a Bordeaux, è considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio del club e lo scorso ottobre è diventato il più giovane giocatore nella storia dell’Angers a firmare un contratto professionistico. Ora, complice la situazione, potrebbe arrivare anche il debutto tra i grandi.

La trasferta di Lens però si presenta tutt’altro che semplice per il club bianconero. Oltre all’assenza di Peter, fermato da un infortunio in allenamento, il tecnico dovrà rinunciare anche a diversi elementi importanti. Non saranno infatti disponibili Hervé Koffi e Goduine Koyalipou, entrambi in prestito proprio dal Lens e quindi esclusi per accordi tra le società. A questi si aggiungono gli indisponibili Jaques Ekomié e Carlens Arcus, alle prese con problemi fisici.0 Nonostante le difficoltà, l’Angers arriva da una stagione complessivamente positiva: la squadra è infatti vicina alla salvezza, con un margine rassicurante di 13 punti sulla zona spareggio occupata dall’Auxerre. Dopo la sconfitta contro il Nizza nell’ultimo turno, l’obiettivo sarà reagire subito, anche affidandosi all’entusiasmo dei più giovani.

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