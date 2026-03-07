Ligue 1, l'Angers mette ancor più guai il Nantes: basta un gol di Sbai nella ripresa
Angers corsaro a Nantes nella prima gara del sabato di Ligue 1: termina 0-1 e Amine Sbai ha segnato la gara che ha deciso la partita al 52' con un destro preciso dal centro area, assistito da Lefort. Successo molto pesante in chiave salvezza per Les Noirs et Blanc, mentre la situazione di classifica del Nantes si fa sempre più complessa.
Venerdì 6 marzo
Paris Saint Germain - Monaco 1-3
Sabato 7 marzo
Nantes - Angers 0-1
19.00 Auxerre - Strasburgo
21.05 Tolosa - Olympique Marsiglia
Domenica 8 marzo
15.00 Lens - Metz
17.15 Brest - Le Havre
17.15 Nizza - Rennes
17.15 Lille - Lorient
20.45 Lione - Paris FC
La classifica aggiornata di Ligue 1
PSG — 57 punti (25 partite giocate)
Lens — 53 (24)
Lione — 45 (24)
Olympique Marsiglia — 43 (24)
Monaco — 40 (25)
Lilla — 40 (24)
Rennes — 40 (24)
Racing Strasburgo — 35 (24)
Brest — 33 (24)
Lorient — 33 (24)
Angers — 32 (25)
Tolosa — 31 (24)
Le Havre — 26 (24)
Paris — 26 (24)
Nizza — 24 (24)
Auxerre — 18 (24)
Nantes — 17 (25)
Metz — 13 (24))