Ligue 1, il Nizza espugna il campo dell'Angers: 2-0 nel segno di Bard e Wahi
Colpo esterno del Nizza sul campo dell'Angers. La sfida valida per il 26° turno di Ligue 1 è terminata 0-2 per gli ospiti grazie alle reti segnate da Bard al 65' e da Wahi al 96'. Cosa succede in classifica? L'Angers resta undicesimo con 32 punti, mentre il Nizza respira portandosi a quota 27. Di seguito la graduatoria aggiornata e il programma dell'intera giornata del massimo campionato francese.
Il programma del 26° turno di Ligue 1
Venerdì 13 marzo
Marsiglia-Auxerre 1-0
Sabato 14 marzo
Lorient – Lens 2-1
Angers – Nizza 1-1
Monaco – Brest (21:05)
Domenica 15 marzo
Strasburgo – Paris FC (15:00)
Le Havre – Lione (17:15)
Metz – Tolosa (17:15)
Rennes – Lilla (20:45)
La classifica di Ligue 1
PSG 57 (25 partite giocate)
Lens 56 (26)
Marsiglia 49 (26)
Lione 46 (25)
Monaco 43 (26)
Rennes 43 (25)
Lilla 41 (25)
Lorient 37 (26)
Strasburgo 36 (25)
Brest 36 (26)
Angers 32 (26)
Tolosa 31 (25)
Paris FC 27 (25)
Nizza 27 (26)
Le Havre 26 (25)
Auxerre 19 (26)
Nantes 17 (25)
Metz 13 (25)