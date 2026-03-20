Valverde dice addio all'Athletic: "Decisione maturata da tempo e condivisa con il club"

È la fine di un ciclo importante per l’Athletic Bilbao. Ernesto Valverde ha annunciato ufficialmente che lascerà la panchina del club basco al termine della stagione, mettendo così il punto a una lunga e significativa esperienza. Il tecnico spagnolo, tornato a Bilbao nel 2022 dopo l’esperienza al Barcellona, ha comunicato la sua decisione attraverso i canali ufficiali del club, spiegando che si tratta di una scelta ponderata nel tempo e condivisa con la dirigenza.

"Volevo dirvi che non sarò l’allenatore dell’Athletic la prossima stagione. È una decisione che ho maturato da tempo, ne abbiamo parlato con il club e sentivo fosse giusto comunicarlo", ha dichiarato Valverde. Nonostante l’annuncio, l’attenzione resta completamente rivolta al finale di stagione. L’allenatore ha infatti sottolineato l’importanza delle ultime partite di campionato, decisive per centrare gli obiettivi prefissati: "Ci restano dieci gare fondamentali, a partire da quella contro il Betis. Sono partite in cui abbiamo molto in gioco: vogliamo dare tutto e, se resteremo uniti, possiamo raggiungere ciò che ci siamo prefissati".

A 62 anni, Valverde chiude così un’altra tappa della sua carriera legata a doppio filo all’Athletic, club che ha guidato in più cicli e con cui ha scritto pagine importanti anche da calciatore. Ora resta da vivere l’ultimo capitolo e l'emozionante tributo.