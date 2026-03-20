Belgio, la nuova maglia da trasferta è dedicata a Magritte: "Ceci n’est pas un maillot"

Tra le nuove divise presentate in vista del Mondiale 2026, una in particolare ha catturato l’attenzione: quella del Belgio. Il kit da trasferta firmato Adidas rende infatti omaggio a una delle figure più iconiche della cultura belga, il pittore surrealista René Magritte.

Non è la prima volta che i “Diavoli Rossi” scelgono di legare la propria identità calcistica a simboli culturali del Paese. In passato, la maglia away aveva già celebrato eventi e icone come il festival Tomorrowland o il celebre personaggio Tintin, creato da Hergé. Questa volta, però, l’ispirazione arriva direttamente dal surrealismo. Il design si presenta con una base azzurra arricchita da dettagli rosa e bianchi, combinando elementi del linguaggio artistico di Magritte con simboli legati al calcio. Il dettaglio più suggestivo si trova all’interno del colletto, dove compare la scritta "Ceci n’est pas un maillot" ("Questa non è una maglia"), chiaro riferimento all’opera "La trahison des images", celebre per la frase "Ceci n’est pas une pipe".

Per il lancio ufficiale, alcuni dei volti principali della nazionale, tra cui Kevin De Bruyne, Amadou Onana e Youri Tielemans, hanno reinterpretato un’altra celebre opera di Magritte, "Le Fils de l’homme", posando con la classica bombetta e il volto coperto da una mela verde. Una maglia destinata a conquistare anche gli appassionati al di fuori del Belgio, unendo calcio e arte in modo originale.