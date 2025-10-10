Keane sogna Simeone al Manchester United: "Creerebbe un caos… ma positivo"

Nel pieno del dibattito sulla continuità di Ruben Amorim al Manchester United, tra gli esperti inglesi che chiedono l’esonero e il copropietario Sir Jim Ratcliffe che sostiene che il portoghese “deve dimostrare di essere un grande allenatore in tre anni", una leggenda dei Red Devils ha indicato il candidato ideale per prendere le redini della squadra.

Roy Keane, intervistato a Stick in Football di The Overlap, ha dichiarato che ad Amorim "va data una chance, senza dubbio", ma non ha nascosto il suo sogno di vedere un giorno Diego Pablo Simeone sulla panchina: "Lo dico da anni: mi piacerebbe che Simeone andasse allo United. So che il suo amico Andrea Berta è passato all’Arsenal; lui creerebbe un caos, ma un caos positivo. Rivoluzionerebbe tutto. Non ci sono garanzie, ma per la sua personalità e il suo percorso, lo vorrei lì".

Il Cholo guida l’Atlético Madrid da 14 anni e ha portato i colchoneros a essere una delle migliori squadre d’Europa, con uno stile tattico solido e competitivo: pochi gol concessi, grande capacità di lottare in campo. Keane aggiunge: "Segnano cinque gol al Real Madrid, combattono su ogni pallone. Anche recentemente a Liverpool, pur non avendo la squadra di una volta, hanno mostrato grande spirito di lotta. Serve una grande personalità allo United".

Simeone, spesso definito un "genio difensivo" e tra i tecnici più pagati al mondo, ha già avuto contatti con club di Premier League, soprattutto con il Chelsea, ma il suo contratto con l’Atletico scade nel 2027, stesso anno in cui finirà quello di Amorim. Se le cose non dovessero migliorare a Old Trafford, il sogno di Keane potrebbe diventare realtà.