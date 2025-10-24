Barça incerottato, Real quasi al completo: Carvajal e Alexander-Arnold pronti per il Clasico

Le carte sono ormai scoperte. A due giorni dal Clasico contro il Barcellona, Xabi Alonso sa che avrà quasi tutti i suoi effettivi disponibili. La grande incognita, Dani Carvajal, è stata finalmente risolta: il terzino ha completato l’allenamento con il gruppo e, pur cominciando dalla panchina, sarà uno dei possibili protagonisti della supersfida contro il Barcellona. Stesso discorso per Trent Alexander-Arnold, rientrato dopo 38 giorni di stop per una lesione al bicipite femorale. Entrambi non saranno titolari, ma non è da escludere del tutto una sorpresa dell’ultimo minuto, come accadde nel derby con Bellingham, schierato dopo l’operazione alla spalla.

La scelta su chi giocherà a destra avrà un impatto diretto sul ruolo di Valverde, che potrebbe arretrare in difesa liberando un posto a centrocampo per Camavinga o Brahim Diaz, mentre Güler appare ormai intoccabile.

C’è anche un'altra notizia positiva per l'ex tecnico del Bayer Leverkusen: il rientro di Dean Huijsen, fuori dal 4 ottobre e pronto a riprendersi il posto accanto a Militao. L’infermeria del Real si svuota progressivamente: restano solo Rüdiger e Alaba, ancora ai box.