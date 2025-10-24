Liverpool, Slot coccola Salah: "Anche lui è umano, non siamo abituati a vederlo sbagliare"

Il Liverpool si prepara alla sfida del Gtech Community Stadium, prevista sabato sera contro il Brentford. Dopo 4 ko consecutivi, i Reds si sono finalmente scossi in Champions League, contro l'Eintracht, ora serve un cambio di marcia anche in campionato.

Il tecnico Arne Slot nella conferenza stampa della vigilia ha parlato anche del momento difficile vissuto da Momo Salah: "Penso che sia stato un momento difficile per tutti noi. Nessuno è abituato a perdere, per tutti i giocatori che giocano qui da tanti anni e anche per i nuovi giocatori, perché abbiamo iniziato la stagione con sette vittorie. Se inizi a perdere una volta è un momento difficile per tutti, figuriamoci se perdi due, tre o quattro volte".

Poi ancora: "Anche Mo è un essere umano. Non siamo abituati a vederlo sbagliare occasioni figuriamoci qualche partita di fila, ma queste cose succedono. In genere è più facile finire un'occasione se sei in vantaggio per 3-1 piuttosto che se sei sotto 1-0, ma questo non è assolutamente vero per lui. La cosa principale è che Mo ha sempre segnato gol per il nostro club. L'ultima cosa che mi preoccupa è che Mo ricominci a segnare, perché è quello che ha fatto per tutta la vita e mi aspetto che faccia anche nelle prossime settimane e mesi per il nostro club".

Sui due assist di Wirtz in Champions: "Lo trovo sempre un po' divertente perché il suo secondo assist lo chiamiamo assist, e quello che abbiamo segnato contro il [Manchester] United, non è un gol per lui, dove ho ritenuto che fosse più difficile fare quello che ha fatto contro lo United rispetto a quello che ha fatto per il 5-1 contro l'Eintracht. Ma l'assist sul 4-1 è stato buono. Penso che il suo gioco generale sia stato qualcosa che sia piaciuto a me e credo ai tifosi del Liverpool".