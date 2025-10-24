Lo United respira, Amorim frena: "Calma, se Gakpo avesse tirato 20cm più in là..."

Il Manchester United si gode un momento di ormai rara serenità, dopo le due vittorie consecutive ottenute contro Sunderland e Liverpool. Il tecnico del Red Devils, Ruben Amorim, parlando in conferenza stampa ha presentato la sfida contro il Brighton che attende i suoi.

Queste le sue parole: "Sarà una partita molto difficile. Il Brighton è una squadra davvero divertente da guardare. Sono molto bravi in ​​fase di costruzione, sono molto forti, sono molto bravi nelle transizioni in ogni aspetto del gioco. Stanno facendo bene negli inserti in questa stagione".

Sull'entusiasmo attorno alla squadra, ha però frenato: "Se Gakpo avesse tirato 20 centimetri più in là, la narrazione sarebbe completamente diversa. Quindi, voglio solo mantenere la calma, una certa direzione in quello che stiamo facendo. In un club come lo United se non vinci molte partite la gente dubiterà di te. Hanno le loro ragioni per farlo. Ma il mio punto di vista è che dobbiamo essere chiari sul nostro percorso e non cambiare troppo. Perché sta tutto nel vincere le partite".

Poi ha aggiunto: "Sfruttiamo il buon umore dato dalle partite vinte. Sappiamo che è stato un buon fine settimana per noi, ma la nostra attenzione è rivolta alla prossima partita. Tutto il resto invece appartiene al passato".