Penalizzazione di 12 punti allo Sheffield Wednesday, ora è a -6. Cos'è successo

Lo Sheffield Wednesday, club che milita nella Championship (la Serie B inglese) ha presentato istanza di amministrazione controllata, che ha comportato per la squadra, già in difficoltà, una decurtazione immediata di 12 punti. Attualmente il club del South Yorkshire è ultimo in campionato.

Fa il giro del web la notizia che riguarda uno dei club più antichi del calcio mondiale, con oltre 150 anni di storia. I verbali del tribunale confermano che il club ha presentato istanza di amministrazione controllata. Prima degli sviluppi di venerdì, il club aveva totalizzato sei punti in 11 partite. Ora piomba a -6 punti, a 15 dall'attuale quota-salvezza nella divisione.

Cosa è successo?

Lo Sheffield è in subbuglio da molto tempo. Il 3 giugno, il proprietario Dejphon Chansiri, un magnate thailandese che ha rilevato il club nel 2015, è stato accusato di aver violato le normative EFL in merito agli obblighi di pagamento. Qualche settimana dopo, Chansiri ha dichiarato di essere pronto a cedere il club. Nei mesi successivi, gli attaccanti Josh Windass e Michael Smith hanno lasciato il club di comune accordo. Anche l'allenatore Danny Rohl, ora ai Rangers, ha lasciato il club di comune accordo.

I tifosi intanto montalo la protesta. In un comunicato, il gruppo "Sheffield Wednesday Supporters" Trust ha affermato: "Oggi si celebra uno dei giorni più agrodolci nei 158 anni di gloriosa storia del nostro club. L'entrata in amministrazione controllata è stata l'inevitabile conseguenza di anni di cattiva gestione finanziaria, mancanza di responsabilità e ripetuti fallimenti nel trovare acquirenti credibili. L'amministrazione controllata non è qualcosa di cui rallegrarsi. Non avrebbe dovuto finire in questo modo. Ma siamo felicissimi di avere Dejphon Chansiri fuori dal nostro club per sempre".