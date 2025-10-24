Conference League, recuperata Rijeka-Sparta Praga: finisce 1-0. La classifica aggiornata

È stata recuperata questo pomeriggio la gara mancante dal quadro delle gare giocate ieri in Conference League fra Rijeka e Sparta Praga. Dopo un inizio di stagione deludente, il Rijeka ha ritrovato fiducia vincendo 1-0.

La gara è rimasta equilibrata fino al gol decisivo di Adu-Adjei su assist di Oreč. Decisive anche le parate di Zlomislić. Con questo successo, i fiumani rilanciano le proprie ambizioni europee e cercano continuità in vista del prossimo impegno contro l’Osijek.

Ricordiamo che ieri la partita, valida per la seconda giornata della League Phase di Conference League, era stata sospesa per due volte e poi definitivamente rinviata a causa del maltempo. La gara, iniziata alle 18.45, è stata sospesa al 10' per le condizioni avverse in Croazia. Alle 20.00 l'arbitro dell'incontro, l'inglese Robert Jones ha fatto un sopralluogo sul terreno di gioco, constatando che il drenaggio del campo funzionava perfettamente e il pallone rimbalzava. Da qui la decisione di riprendere l'incontro alle ore 21. L'incontro è proseguito fino al termine del primo tempo. Le due squadre non sono più ritornate in campo con il club di casa che ha comunicato tramite i propri canali social il rinvio ufficiale dell'incontro.

Di seguito i risultati delle partite della serata di Conference League e la classifica aggiornata.

AEK - Aberdeen 6-0

11' e 18' Koita, 27' Eliasson, 55' Marin, 81' Jovic, 87' Kutesa

AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0

44' Mijnans

Breidablik - KuPS 0-0

Drita - Omonia 1-1

12' Manaj (D), 45' + 1 Masouras (O)

Hacken - Rayo Vallecano 2-2

15' Garcia (R), 41' Lindberg (H), 55' Brusberg (H), 90' + 13 rig. Ratiu (R)

Rijeka - Sparta Praga 1-0

73' Adu-Adjei

Shakhtar Donetsk - Legia Varsavia 1-2

16' e 90' + 4 Augustyniak (L), 61' Luca Meirelles (S)

Shkendija - Shelbourne 1-0

92' aut. Barrett

Rapid Vienna - Fiorentina 0-3

9' Ndour, 48' Dzeko, 88' Gudmundsson

Strasburgo - Jagiellonia 1-1

53' Pozo (J), 79' Panichelli (S)

Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1

51' Bajic

Hamrun Spartans - Losanna 0-1

38' Diakite

Lincoln - Lech Poznan 2-1

33' Gomez (LI), 77' rig. Ishak (LP), 88' Rutjens (LI)

Mainz - Zrinjski 1-0

24' Weiper

Samsunspor - Dinamo Kiev 3-0

2' Musaba, 34' Marius, 62' Holse

Shamrock Rovers - Celje 0-2

33' Kvesic, 40' Kovacevic

Sigma Olomouc - Rakow 1-1

83' Kral (S), 90' Svarnas (R)

Universitatea Craiova - Noah 1-1

38' Etim (U), 73' Mulahusejnovic (N)

CLASSIFICA

1. Fiorentina 6

2. AEK Larnaca 6

3. Celje 6

4. Losanna 6

5. Samsunspor 6

6. Mainz 6

7. Rayo Vallecano 4

8. Rakow 4

9. Strasburgo 4

10. Jagiellonia 4

11. Noah 4

12. AEK Atene 3

13. Zrinjski 3

14. Lech Poznan 3

15. Sparta Praga 3

16. Crystal Palace 3

17. Shakhtar 3

18. Legia Varsavia 3

19. Rijeka 3

20. Shkendija 3

21. AZ Alkmaar 3

22. Lincoln 3

23. Drita 2

24. Hacken 2

25. KuPS 2

26. Omonia Nicosia 1

27. Shelbourne 1

28. Sigma Olomouc 1

29. Universitatea Craiova 1

30. Breidablik 1

31. Slovan Bratislava 0

32. Hamrun Spartans 0

33. Shamrock Rovers 0

34. Dinamo Kiev 0

35. Rapid Vienna 0

36. Aberdeen 0