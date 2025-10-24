Rashford sul futuro: "Restare al Barcellona? Certo, è un onore giocare qui"

Nella Liga spagnola è tempo di Clasico: domenica alle 16.15 ecco la partita delle partite, Real Madrid-Barcellona. L'attaccante blaugrana, Marcus Rashford, ha parlato ad ESPN del big match che si trova a vivere per la prima volta da protagonista dopo un inizio da stagione da giocatore rinato, con 5 reti e 6 assist nelle prime 12 apparizioni. Ricordiamo che Rashford gioca in prestito con diritto di riscatto, dal Manchester United.

Queste le sue dichiarazioni: "Se c'è una partita che va vista assolutamente, quella è il Clasico, la partita più importante del mondo del calcio. Per me poterlo giocare sarà incredibile, ma io soprattutto voglio vincerlo, voglio che sia memorabile per me", le sue parole.

Poi torna sulla scelta fatta nell'unirsi alla squadra di Hansi Flick: "Negli ultimi anni ho seguito tanto il Barcellona ed ho sempre pensato che fosse una squadra perfetta per me". L'inglese si toglie qualche sassolino: "La gente spesso se lo dimentica, ma io ho passato più di 23 anni al Manchester United. Avevo bisogno di cambiare aria, qui sono felice giorno dopo giorno di come stanno andando le cose".

Chiusura sul futuro: "Mi piace questa squadra di calcio e penso che per chiunque ami il calcio, il Barcellona sia uno dei club chiave nella storia di questo sport. Per un giocatore, è un onore".