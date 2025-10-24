TMW Nacional, brilla Agustin Meny: sirene da Francia e Portogallo e piace in Italia

Un nuovo talento pronto a sbarcare in Europa. Agustin Meny, centrocampista classe 2008 brilla nelle giovanili del Nacional e ha attirato l’attenzione di alcuni club europei.

Meny, considerato tra i principali prospetti sudamericani da monitorare, è nei radar di Nizza, Rio Ave e Vitoria Guimaraes. Primi contatti tra le parti. Il calciatore, all’occorrenza impiegabile anche in difesa, fa parte delle selezioni giovanili dell’Uruguay e potrebbe attirare a breve anche l’attenzione di alcuni club italiani che potrebbero affondare il colpo. Intanto dal Portogallo e dalla Francia si alza il pressing