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Bayern, Gnabry avvisa il Real: "Il nostro attacco è pericoloso quanto il vostro. Non abbiamo paura"

Bayern, Gnabry avvisa il Real: "Il nostro attacco è pericoloso quanto il vostro. Non abbiamo paura"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
ieri alle 09:34Calcio estero
Luca Bargellini

Il Bayern Monaco si prepara alla sfida di Champions League al Bernabeu e lo fa con una dichiarazione d'intenti precisa. Serge Gnabry, intervistato da AS, non si nasconde: i bavaresi arrivano a Madrid con fiducia e con un conto in sospeso da saldare.

"A Madrid senza paura"
L'esterno tedesco riconosce la mistica dello stadio madridista: "Il Bernabeu è una locura, l'atmosfera è incredibile, è un vero piacere giocarci anche da avversari". Se diamo il meglio in campo, il nostro attacco è pericoloso quanto quello del Madrid. Forse uno dei migliori del mondo in questo momento. Non andiamo con paura, andiamo con molta fiducia.
Dietro questa sicurezza c'è anche la memoria di una ferita non rimarginata. Due stagioni fa il Bayern fu eliminato dai blancos nei minuti finali, quando sembrava avere la qualificazione in mano: "Avevamo la nostra grande chance, ma hanno ribaltato il risultato. Vogliamo tornare e vincere".

Rispetto per Mbappé e Vinicius, ma senza soggezione
Gnabry non sottovaluta i pericoli che il Real Madrid porta in attacco. Su Kylian Mbappé e Vinicius Jr è diretto: "Hanno giocatori incredibili e di grande talento, soprattutto in attacco. Dobbiamo fare attenzione a non lasciarli fare il loro gioco". Vinicius è un grande giocatore. L'ho incrociato un paio di volte, è una persona molto piacevole. Gli devo molto rispetto".

Kane, un numero 9 che pensa da dieci
Spazio anche all'analisi interna del Bayern. Su Harry Kane, Gnabry ha le idee chiare: "È incredibile per il tipo di bomber che è, ma può giocare letteralmente a centrocampo o ovunque. Per essere solo un numero 9, ha enormi qualità tecniche e una grande comprensione del gioco. Ti dà il passaggio decisivo o l'assist. Ha fatto un ulteriore passo avanti questa stagione: sta facendo un anno incredibile".

Kompany, la sorpresa che non sorprende più
Grande stima anche per Vincent Kompany, tecnico che all'inizio della stagione in pochi avrebbero indicato come ideale per la panchina del Bayern: "È molto giovane. Arrivava dal Burnley e non credo che molti lo avessero in mente per allenare un club come il Bayern. Ma ha dimostrato di cosa è capace. Molti giocatori stanno esprimendo più potenziale sotto la sua guida. È molto esigente, ed è una cosa molto positiva per noi".

Mondiale nel mirino: Germania e il match speciale contro la Costa d'Avorio
Chiusura sul Mondiale 2026. Gnabry è cauto ma ottimista sulle ambizioni della Germania: "Negli ultimi tornei non siamo arrivati lontano, dobbiamo andare passo dopo passo. Ma negli ultimi sei-sette mesi abbiamo progredito molto, siamo molto più stabili. Non direi che siamo favoriti, ma stiamo andando nella direzione giusta". Match speciale in vista nel girone: la Costa d'Avorio, paese natale del padre. "Sarà speciale per me. I familiari con cui parlo sono emozionati. Non vedo l'ora di giocare quella partita".

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