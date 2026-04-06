Bayern, caccia al terzino destro: piace Acheampong del Chelsea. Boey verso l'addio

Il Bayern Monaco avrebbe individuato nel giovane Josh Acheampong il profilo ideale per rinforzare la fascia destra in estate. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, i bavaresi si starebbero muovendo attivamente per il terzino destro del Chelsea: un investimento pensato per costruire su quella posizione una soluzione di lungo periodo.

Boey verso l'addio, la fascia destra da reinventare

Il punto di partenza è una situazione interna che richiede interventi. Sacha Boey, attualmente in prestito al Galatasaray, dovrebbe lasciare il Bayern a titolo definitivo al termine della stagione. Nel frattempo, la fascia destra è coperta da Konrad Laimer e Josip Stanisic, con il primo protagonista di trattative per il rinnovo contrattuale che però presentano divergenze significative sullo stipendio richiesto. In questo scenario, l'arrivo di Acheampong darebbe al Bayern una risposta strutturale e orientata al futuro su una posizione delicata.

Chi è Acheampong

Prodotto del settore giovanile del Chelsea, Josh Acheampong ha 19 anni ed è entrato stabilmente nel giro della prima squadra dei Blues dalla fine del 2024. Nella stagione in corso ha già totalizzato 25 presenze tra tutte le competizioni, affermandosi come uno dei giovani terzini destri più interessanti del panorama inglese. Alto 1,90 metri, è internazionale con l'Under 21 inglese. Il suo contratto con il Chelsea scade nel 2029, elemento che conferisce ai Blues una posizione negoziale solida.