Retroscena De Zerbi-Tottenham. Prima del sì agli Spurs contatto col Manchester United

Prima di dire sì al Tottenham, Roberto De Zerbi aveva bussato alla porta del Manchester United. E i Red Devils lo hanno rispedito al mittente. Lo rivela talkSPORT, aprendo uno scenario di mercato che getta nuova luce sulla situazione in panchina a Old Trafford.

Il retroscena: De Zerbi sondò lo United. Ignorato

Secondo quanto riferito, De Zerbi, libero dopo l'addio al Marsiglia a febbraio, avrebbe sondato la disponibilità del Manchester United prima di accettare l'offerta degli Spurs. La risposta dei Red Devils è stata netta: l'italiano non era nei loro piani. Una scelta che, alla luce degli eventi, sembra tutt'altro che casuale.

Non è la prima volta che i nomi di De Zerbi e United si intrecciano. Nel novembre 2024, un clamoroso retroscena rivelò che il tecnico italiano aveva ricevuto un'offerta contrattuale dai Red Devils mentre era ancora al Marsiglia. All'epoca sulla panchina dello United c'era ancora Erik ten Hag, esonerato nell'ottobre 2024 e sostituito da Ruben Amorim, a sua volta rimosso a gennaio.

Il rifiuto opposto a De Zerbi sembra confermare una strategia precisa in casa United: la fiducia è riposta in Michael Carrick.