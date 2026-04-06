Bayern Monaco, per il dopo Neuer piace Kobel. Anche Chelsea e Newcastle interessate

Il Bayern Monaco ha già cominciato a pensare al futuro tra i pali.

Secondo quanto riferisce il portale 4-4-2.com, il club bavarese avrebbe messo nel mirino Gregor Kobel, portiere titolare del Borussia Dortmund e della Nazionale elvetica, come possibile erede di Manuel Neuer. Il 28enne è finito sotto osservazione dei bavaresi, ma il Bayern non è solo: anche Chelsea e Newcastle seguono con attenzione la situazione del portiere svizzero.

Profilo e numeri

Kobel è approdato al BVB nel 2021 e in questi anni si è imposto come uno dei portieri più affidabili della Bundesliga e del panorama europeo. Nella stagione in corso conta 41 presenze con la maglia giallonera, di cui 16 concluse con un clean sheet. Il suo contratto con il Dortmund scade nel 2028.