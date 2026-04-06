Real Madrid, Camavinga non è più intoccabile. La Premier League osserva la situazione
Il momento complicato di Eduardo Camavinga al Real Madrid ha aperto interrogativi sul suo futuro. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, la sua posizione all’interno della rosa blanca, un tempo considerata intoccabile, oggi non sarebbe più così solida.
Sempre secondo il quotidiano iberico, Camavinga sarebbe “diviso tra la volontà di restare al Real Madrid e quella di valutare eventuali offerte che potrebbero arrivare al termine della stagione”, con diversi club di Premier League pronti a monitorare la situazione.
Nonostante ciò, la cessione del giocatore non rappresenta una priorità per il Real Madrid. Il club continua a credere nelle qualità del classe 2002, molto apprezzato anche all’interno dello spogliatoio per il suo spirito di squadra e il contributo al gruppo. La sensazione è che il suo futuro dipenderà soprattutto dal rendimento sul campo nei prossimi mesi.
Da segnalare infine come il Paris Saint-Germain, in passato accostato al centrocampista, non sarebbe attualmente interessato al suo profilo. La palla passa dunque a Camavinga, chiamato a ritrovare continuità per allontanare le voci di mercato.
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