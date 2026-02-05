Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bayern Monaco, Gnabry dopo il rinnovo: "Colloqui sempre positivi. Felice di star qui 10 anni"

Bayern Monaco, Gnabry dopo il rinnovo: "Colloqui sempre positivi. Felice di star qui 10 anni"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 17:12Calcio estero
Niccolò Righi

La notizia era nell'aria e adesso è arrivata anche l'ufficialità: Serge Gnabry ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto con il Bayern Monaco. L'annuncio è arrivato nella giornata di oggi, con l'esterno tedesco che ha prolungato fino al giugno del 2028. Questa la nota ufficiale del club bavarese: "Serge Gnabry ha firmato un nuovo contratto con il Bayern fino al 30 giugno 2028. Il suo precedente contratto sarebbe scaduto quest'estate. L'attaccante trentenne è in forza al club di Monaco dal 2017, con cui ha vinto finora sei titoli di Bundesliga, la Champions League, la Coppa del Mondo per Club e molto altro".

Un rinnovo commentato così dal membro del consiglio direttivo per lo sport del club Max Eberl: "Serge Gnabry è cresciuto al Bayern ed è uno dei pilastri assoluti di questa squadra. È estremamente importante sia in campo che nello spogliatoio. Ha vinto tutto con questo club e vuole ancora di più. Questo lo rende un modello. Rappresenta il Bayern".

Parole a cui hanno fatto seguito quelle del calciatore: "Sono entusiasta di poter giocare per il Bayern per altri anni. I colloqui sono sempre stati positivi. Quando ho iniziato al Bayern, non avrei mai pensato che sarei rimasto qui per 10 anni entro la fine di questo contratto. Il mio obiettivo è continuare così. Siamo una vera unità e possiamo raggiungere grandi traguardi. Le ragioni per cui ho rinnovato il mio contratto sono la squadra, gli allenatori, l'intero club, i tifosi, la città e l'ambiente. Mi sento davvero a casa al Bayern".

Articoli correlati
Serge Gnabry si lega al Bayern Monaco, è arrivato il rinnovo: "Qui mi sento a casa"... Serge Gnabry si lega al Bayern Monaco, è arrivato il rinnovo: "Qui mi sento a casa"
Bayern Monaco, non solo Upamecano: tutti i casi più spinosi da gestire fino a giugno... Bayern Monaco, non solo Upamecano: tutti i casi più spinosi da gestire fino a giugno
Gnabry vuole restare al Bayern: per il rinnovo servono continuità e un sacrificio... Gnabry vuole restare al Bayern: per il rinnovo servono continuità e un sacrificio economico
Altre notizie Calcio estero
Manchester United, Carrick predica calma: "Siamo in una buona posizione, ma restiamo... Manchester United, Carrick predica calma: "Siamo in una buona posizione, ma restiamo umili"
PSG, Zaire Emery fa 100 presenze: "Spero di continuare così". Poi parla del Marsiglia... PSG, Zaire Emery fa 100 presenze: "Spero di continuare così". Poi parla del Marsiglia
Sacha Boey riparte dalla Turchia: lascia il Bayern Monaco, torna al Galatasaray UfficialeSacha Boey riparte dalla Turchia: lascia il Bayern Monaco, torna al Galatasaray
Lens, Thauvin: "Ho ottenuto grandi risultati in Italia. Certi commenti mi facevano... Lens, Thauvin: "Ho ottenuto grandi risultati in Italia. Certi commenti mi facevano ridere"
Retroscena Atletico Madrid: negli ultimi giorni tentativo per Gabri Veiga. No del... Retroscena Atletico Madrid: negli ultimi giorni tentativo per Gabri Veiga. No del Porto
Non si placa la polemica tra Ronaldo e PIF: il portoghese out anche contro l'Al Ittihad... Non si placa la polemica tra Ronaldo e PIF: il portoghese out anche contro l'Al Ittihad
Bayern Monaco, Gnabry dopo il rinnovo: "Colloqui sempre positivi. Felice di star... Bayern Monaco, Gnabry dopo il rinnovo: "Colloqui sempre positivi. Felice di star qui 10 anni"
Nuova carriera per Samuel Umtiti. L'ex difensore sarà commentatore Nuova carriera per Samuel Umtiti. L'ex difensore sarà commentatore
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Torino, Baroni parla di Asllani: "Non ha mai sbagliato niente, abbiamo visto crescere Ilkhan"
3 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
4 Inter, Chivu annuncia: "Quando tornano Calhanoglu e Barella". E su Diouf: "Siamo felici"
5 Kante e Gnabry lasciano il club dei giocatori in scadenza. Chi è da tenere d'occhio?
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Un Paratici migliore e coraggioso che per la salvezza della Fiorentina vuole disperazione
Immagine top news n.1 Fiorentina, ecco Paratici: "Per qualcuno è una scelta da incoscienti. Per me è solo coraggiosa"
Immagine top news n.2 Atalanta-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv. Le ultime sulla Coppa Italia
Immagine top news n.3 Francesco Totti pronto a tornare alla Roma. Ranieri conferma: "I Friedkin ci stanno pensando"
Immagine top news n.4 Udinese, Nani: "Mlacic primo obiettivo, ho avuto paura saltasse fino all'arrivo del TMS"
Immagine top news n.5 Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Immagine top news n.6 Petardo contro Audero, maxi multa e diffida per l'Inter. Le reazioni di Marotta e De Siervo
Immagine top news n.7 Di Lorenzo si è operato al piede sfruttando lo stop forzato: "Dolore diventato insostenibile"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.2 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.3 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.4 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lucchesi: "Non pensavo Paratici venisse alla Fiorentina. Totti alla Roma? Ha sangue giallorosso"
Immagine news Serie C n.2 Picerno, Greco: "Lo dico da anni: un mercato così lungo a gennaio non serve"
Immagine news Serie C n.3 Guidonia, Lucchesi: "Mercato che ha solo puntellato la rosa. Fieri del lavoro di Ginestra"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Totti e il possibile ritorno alla Roma. Inter, avanti anche in Coppa Italia
Immagine news Serie A n.2 Petardo Audero, interrogato il 19enne ultras: "Chiedo scusa a lui, ai club e a tutti i tifosi"
Immagine news Serie A n.3 La Fiaccola Olimpica arriva a Milano e torna nelle mani di un interista: il tedoforo è Chivu
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Paratici ha totale fiducia in Vanoli: "E' il Re Leone degli spogliatoi"
Immagine news Serie A n.5 Genoa, nuova vittoria contro 777: il Tribunale ordina sequestro da 28 milioni
Immagine news Serie A n.6 Thiago Romano saluta l'Inter: "Si conclude una tappa importante". Pronto a tornare in patria?
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, rientra in lista il difensore Antov. Due le esclusioni eccellenti: Maric e Galazzi
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Agostini: "Corazza viene da un grandissimo campionato. Vrioni ha un vissuto importante"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, fiducia in Malanca: il giovane difensore firma il suo primo contratto da 'Pro'
Immagine news Serie B n.4 Cesena-Pescara, i convocati di Gorgone: slitta ancora la prima chiamata di Insigne
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Corazza: "Trasferimento insolito, è stato motivato da valutazioni tecniche"
Immagine news Serie B n.6 La Sampdoria cerca una sistemazione per Coucke e Ferri. Il portiere intanto rifiuta la Grecia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, Greco: "Lo dico da anni: un mercato così lungo a gennaio non serve"
Immagine news Serie C n.2 Guidonia, Lucchesi: "Mercato che ha solo puntellato la rosa. Fieri del lavoro di Ginestra"
Immagine news Serie C n.3 Atalanta U23 e Bergonzi avanti insieme: c'è l'accordo per il rinnovo fino al 2028
Immagine news Serie C n.4 Sorrento, arriva l'addio con Shaw. Il difensore maltese ha risolto il suo contratto
Immagine news Serie C n.5 Torres, Greco: "Dal mercato, arrivati solo giocatori che hanno migliorato la rosa. Soddisfatto"
Immagine news Serie C n.6 Da Mignani a Bellini, la Pianese che non molla il bomber in inverno. E monetizza in estate?
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, si riaprono le porte dell'Allianz per le Women: col Wolsfburg si giocherà lì
Immagine news Calcio femminile n.2 Le Azzurre e l'Olimpiade invernale: lo snowboard va per la maggiore, Caruso come Goggia
Immagine news Calcio femminile n.3 Fulmine a ciel sereno in casa Como Women: esonerato mister Sottili
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio, Cetinja torna dalla Fiorentina e va in prestito in Svizzera: giocherà nello Zurigo
Immagine news Calcio femminile n.5 Parma Women, Cherubini: "Progetto in crescita. Lavoriamo per una nuova casa"
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan Women, arriva l'attaccante polacca Ewelina Kamczyk: firma fino al 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano