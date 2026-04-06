Guardiola e il City, il futuro è un rebus: decide a maggio. Altri due nomi per la successione

Pep Guardiola non ha ancora deciso. E tutto Manchester continua a chiedersi cosa farà. Il tecnico catalano è legato al Manchester City da un contratto fino a giugno 2027, ma da mesi i segnali che puntano verso un addio anticipato, già nell'estate 2026, si moltiplicano. Lo stesso Guardiola ha più volte alimentato i rumors, accennando pubblicamente all'idea di una lunga pausa dopo l'esperienza con i Citizens. Lo riporta SportBILD

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La deadline saltata e la nuova scadenza: maggio

Secondo le ricostruzioni dei media inglesi, Guardiola avrebbe dovuto comunicare le sue intenzioni alla dirigenza del City già durante l'ultima pausa per le nazionali. Non è accaduto nulla: nessun incontro, nessuna comunicazione ufficiale. Stando a quanto riferisce il Telegraph, il 55enne ha scelto di prendersi tempo fino alla fine della stagione. La valutazione definitiva è ora attesa per maggio: Guardiola intende fare il punto della situazione osservando lo stato della squadra e il proprio stato d'animo, e solo allora scioglierà la riserva su un eventuale ulteriore anno sulla panchina dei Citizens — o sull'addio.

Il City sonda il mercato: Kompany e Nagelsmann i nomi

L'incertezza genera nervosismo interno al club. Il Manchester City starebbe già esplorando il mercato degli allenatori in vista di una possibile successione. I profili più ricorrenti nelle indiscrezioni sono quelli di Cesc Fabregas, Xabi Alonso ed Enzo Maresca, ma non sono gli unici. Nel mirino ci sono finiti anche Vincent Kompany, attuale tecnico del Bayern Monaco, e Julian Nagelsmann, commissario tecnico della Germania.