Bayern-PSG, febbre da biglietto: quelli degli ospiti esauriti, alcuni rivenduti a 8.000 euro

L’attesa per la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain ha già acceso la febbre dei tifosi. Dopo il pirotecnico 5-4 dell’andata, almeno 3.700 sostenitori parigini sono attesi all’Allianz Arena per la sfida decisiva, in programma mercoledì sera.

I biglietti del settore ospiti sono andati esauriti in pochissimo tempo, complice anche l’entusiasmo generato da una gara d’andata spettacolare. Ma per chi è rimasto fuori, la situazione è diventata proibitiva: i prezzi dei bagarini sono schizzati alle stelle, con cifre che partono da circa 1.400 euro fino ad arrivare addirittura a 8.000 euro. "Mi viene da piangere. Avevo controllato i prezzi prima dell’andata ed erano molto più accessibili, ora è impossibile", racconta un tifoso del PSG rimasto senza biglietto. C’è invece chi si è mosso in anticipo: "Ho comprato il tagliando lunedì. Farò andata e ritorno in giornata da Parigi: saranno dieci ore di viaggio, ma ne vale la pena", spiega un altro sostenitore.

Tra i più organizzati c’è chi non ha perso neanche una partita europea della stagione e ha sfruttato le prelazioni offerte dal club: "Spero sia la volta buona per vincere a Monaco, dopo le sconfitte degli ultimi anni", confida un abbonato storico, già pronto a partire in treno e a fermarsi una notte in Germania. Per chi resterà a Parigi, il club ha previsto iniziative alternative: dalla visione del match nell’auditorium del Parco dei Principi fino agli eventi organizzati nelle aree hospitality. Intanto, tra i tifosi più ottimisti, c’è già chi guarda oltre e ha già cominciato a cercare voli per Budapest.