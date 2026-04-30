Spagna e Colombia si contendono un gioiello del Real: è sfida per il 2009 Abascal

La Spagna e la Colombia sono pronte a sfidarsi per assicurarsi il futuro internazionale di Gorka Abascal, uno dei talenti più promettenti della cantera del Real Madrid. Il centrocampista classe 2009, attualmente in forza al Cadete A, è eleggibile per entrambe le nazionali e da mesi è al centro di una vera e propria contesa tra le due federazioni. Arrivato a Madrid la scorsa estate dall’Athletic Club, Abascal si è subito messo in luce per qualità tecniche e struttura fisica, attirando rapidamente l’attenzione a livello internazionale.

La Spagna si era mossa per prima, convocandolo con l’Under 16 lo scorso novembre, dove ha anche esordito contro gli Stati Uniti. Il giovane talento non è però stato incluso nella lista per un torneo UEFA giovanile, aprendo così la porta all’inserimento della Colombia. La federazione sudamericana ha infatti accelerato, convocandolo con l'Under 17 per una doppia amichevole contro il Brasile. Abascal ha esordito da titolare nella seconda sfida, lasciando ottime impressioni. La Colombia ha poi provato a portarlo anche al Sudamericano Under 17, ma il Real Madrid ha bloccato la partecipazione, non trattandosi di una finestra FIFA e ritenendo il giocatore fondamentale per la squadra, fresca vincitrice del campionato di categoria.

Dopo questo episodio, la Spagna è tornata alla carica: Abascal è stato nuovamente convocato per uno stage dell’Under 16 in programma a Los Ángeles de San Rafael dal 4 al 7 maggio. Una mossa chiara per mantenere il legame con il giocatore, ma la decisione finale non è ancora stata presa. La sfida tra Spagna e Colombia resta apertissima, con entrambe pronte a giocarsi le proprie carte per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.