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Non è black or white ma claret: Michael Jackson sulla panchina del Burnley
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È noto il nome del tecnico che guiderà il Burnley nelle ultime quattro partite di Premier League. Il club, dopo aver esonerato Scott Parker affida ad interim la panchina a Michael Jackson. Pura omonimia con il re del pop, il Jackson che guiderà i clarets è inglese e ha 52 anni. È già stato caretaker della Prima squadra nel 2022 e successivamente assistente prima di Vincent Kompany e poi di Scott Parker.
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