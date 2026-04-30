Alvarez meglio di Messi: 25 gol in Champions in 41 partite. Alla Pulce ce ne vollero 42

L'1-1 tra Atletico Madrid e Arsenal nella semifinale d'andata di Champions è un risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno a Londra, ma che sa anche di occasione parzialmente sprecata per la squadra di Diego Simeone.

Se il match è stato meno spettacolare rispetto all’altra semifinale tra PSG e Bayern, ha comunque avuto un protagonista assoluto (e atteso): Julian Alvarez. L’attaccante argentino ha firmato il gol del pareggio, risultando ancora una volta decisivo nei momenti chiave. Ma non è tutto: con la rete contro i Gunners, Álvarez ha raggiunto un traguardo storico, diventando il sudamericano più veloce di sempre a toccare quota 25 gol in Champions League, riuscendoci in appena 41 partite. Superato così il primato di Lionel Messi, che aveva raggiunto lo stesso bottino in 42 presenze.

Un dato che certifica la crescita esponenziale dell’ex River Plate, ormai stabilmente tra gli attaccanti più incisivi del panorama europeo. E lo fa in un contesto non semplice, all’interno di una squadra che non partiva tra le principali favorite per la vittoria finale. Ora l’attenzione si sposta sul ritorno: a Londra servirà un’altra prestazione di livello per completare l’opera. E l’Atletico sa che, per continuare a sognare, dovrà ancora aggrapparsi al talento e al momento d’oro del suo fuoriclasse.