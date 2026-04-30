Tre rigori sbagliati di fila, Vinicius incredulo: "Una notte che vorrei dimenticare in fretta"

Notte amara per Carlos Vinicius, protagonista in negativo nel pareggio 0-0 tra Palestino e Gremio nella terza giornata della fase a gironi di Copa Sudamericana. L’attaccante degli ospiti ha infatti fallito tre calci di rigore consecutivi, episodio rarissimo che ha pesato in modo decisivo sul risultato finale.

Nel post-gara, l’ex giocatore del Benfica e del Napoli non ha nascosto la propria delusione ai microfoni di ESPN, offrendo un’analisi lucida: "Che notte... è difficile da commentare. Sono frustrato, non è comune vedere una cosa simile, soprattutto da parte mia che stavo attraversando un buon momento sui rigori. Ma il calcio è questo, bisogna accettarlo".

Nonostante l’episodio, l’attaccante ha voluto sottolineare la propria volontà di reagire immediatamente: "Non è perché è andata male oggi che devo abbassare la testa. Nel calcio succede di tutto. Ora dobbiamo pensare subito alla prossima partita". Vinicius ha poi evidenziato il ritmo serrato delle competizioni in Brasile: "Qui le partite arrivano una dopo l’altra, non c’è tempo per rimuginare. È una serata che vorrei dimenticare in fretta". Il giocatore ha anche ricordato un episodio curioso durante il match, che rende tutto ancora più complicato da accettare: "L’ultima palla ha colpito me sul tiro di Vieira ed è uscita. Poi il gol annullato al VAR..".