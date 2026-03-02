Bayindir chiuso da Lammens al Man United: il Besiktas va in pressing per l'estate

Il futuro di Altay Bayindir sembra sempre più lontano da Old Trafford. Il portiere turco, 27 anni, non ha nascosto il proprio malumore per una stagione vissuta ai margini e sta spingendo per trovare una nuova sistemazione in vista della prossima finestra estiva.

Al Manchester United Bayindir è scivolato nelle gerarchie, chiuso da Senne Lammens, che sotto la gestione di Michael Carrick ha consolidato il ruolo di titolare. Una situazione che il nazionale turco non intende più accettare, soprattutto in una fase cruciale della sua carriera.

Secondo quanto raccontato dal portale inglese Football Insider, le voci provenienti dalla Turchia non sarebbero campate in aria. Il Besiktas è infatti in pressing per riportare Bayindir in patria e cresce l’ottimismo attorno alla possibilità di trovare un’intesa con il Manchester United.

È vero che la decisione definitiva verrà presa solo in estate, una volta riaperto ufficialmente il mercato, ma la sensazione è che il percorso sia ormai tracciato. Dopo mesi passati in panchina, Bayindir vuole voltare pagina e tornare protagonista. E il Besiktas, più di ogni altro, sembra pronto a offrirgli questa opportunità.