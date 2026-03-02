Un ex Milan, uno streamer e tanti volti noti: un club di quinta serie argentina sogna

Il Club Riberas del Paraná ha scosso il mercato in vista della nuova stagione nella Liga Regional del Sud (la quinta serie argentina), puntando su nomi di spicco e profili che uniscono esperienza sportiva e appeal mediatico. La formazione di Villa Constitución ha infatti annunciato una serie di acquisti che certificano le ambizioni del club, inserendo nel proprio organico giocatori dal ricco passato nel calcio professionistico argentino e internazionale.

Senza dubbio l’ingaggio più clamoroso è quello di Leonel Vangioni, cresciuto nel vivaio di River Plate e con un curriculum che include presenze con l'Albiceleste, oltre a un’esperienza nel Milan. Il laterale sinistro torna a calcare i campi del calcio regionale dopo anni tra i professionisti e dopo il suo ultimo passaggio al Quilmes in Primera Nacional.

Accanto a Vangioni, arrivano elementi di grande esperienza come Mauricio Sperduti, ala duttile con trascorsi importanti a Newell’s Old Boys e all’estero, e Facundo Sánchez, cresciuto tra Boca Juniors e Argentinos Juniors. Sánchez, stella della Kings League, rappresenta un profilo che porterà ancora più visibilità alla squadra. La campagna acquisti del Riberas include anche Leonel García, ex Gimnasia y Esgrima La Plata, e tanti talenti locali. Ora comincia la nuova stagione, ma tutta la città già sogna in grande.