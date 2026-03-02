Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tensioni in Medio Oriente, a rischio la Finalissima: in Qatar sospese le competizioni

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:25Calcio estero
Michele Pavese

La tanto attesa "Finalissima" tra Spagna e Argentina, prevista il 27 marzo al Lusail Stadium di Doha, rischia di non disputarsi a causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. La Federazione calcistica del Qatar ha sospeso tutti i tornei e le competizioni calcistiche a tempo indeterminato, in seguito agli attacchi aerei statunitensi e israeliani contro l’Iran e ai missili di rappresaglia lanciati dall’Iran contro obiettivi nella Penisola Arabica, tra cui Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita.

"La Qatar Football Association annuncia la sospensione di tutte le competizioni e partite, a partire da oggi e fino a nuovo avviso. Le nuove date saranno comunicate tramite i canali ufficiali", si legge nel comunicato. La decisione finale sul rinvio della partita spetta però agli organizzatori, UEFA e CONMEBOL. Anche altri tornei sono stati colpiti: la Bahrain FA ha rinviato tutte le proprie partite, mentre la Asian Football Confederation ha posticipato le sfide della Champions League asiatica, comprese le gare dei quarti di finale e della Challenge League, terza competizione continentale per club. Anche l'Eurolega di basket ha annullato il torneo di qualificazione NextGen a Abu Dhabi per motivi di sicurezza, così come la FIBA ha cancellato quattro partite di qualificazione asiatica al Mondiale 2027.

L’intera regione è in stato di massima allerta da sabato, con ripercussioni dirette sul mondo dello sport. La Finalissima, che avrebbe potuto vedere in campo stelle come Lionel Messi e Lamine Yamal, resta quindi sospesa fino a nuovi sviluppi.

