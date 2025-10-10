Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Dietro solo ad Haaland senza essere un 9: il Bournemouth ha la prossima plusvalenza

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 07:15Calcio estero
Marco Conterio

Dean Huijsen, Milos Kerkez, solo per citare due nomi. Il Bournemouth è diventato la nuova grande fucina del talento della Premier League. Grazie al lavoro di Tiago Pinto e dello staff mercato, adesso le Cherries sono diventate una destinazione gradita a tanti giocatori in cerca d'autore e del luogo giusto per esplodere. Dev'essere l'aria del sud dell'Inghilterra, Bournemouth dopo (e con) Brighton. Un buon auspicio anche per rivedere il Portsmouth a grandi livelli, beninteso, e lo stesso dicasi per il Southampton. Intanto gode il club allenato dal tecnico Andoni Iraola, con un nuovo grande talento.

Si tratta di Antonio Semenyo, che a venticinque anni sta vivendo la stagione della consacrazione. Pensare che le Cherries nono erano mai partite così bene: meno due dall'Arsenal capolista, quattordici punti in sette giornate. Meglio di così, solo nei sogni. E Semenyo è certamente un fattore, con un rendimento inferiore in Premier League solo a quello di un certo Erling Braut Haaland. Decisivo, determinante, la straordinarietà del classe 2000 di Londra è che non è un centravanti. Esterno destro d'attacco, perfettamente ambidestro, gioca anche sulla sinistra e da seconda punta. Tiago Pinto, dopo una conclusione di ultima stagione da sogno, ha rinnovato il suo contratto d'estate, ora in scadenza nel 2030.

E dire che da giovanissimo stava per smettere di giocare, dopo provini non andati a buon fine e occasioni mancate. Non s'arrende, fa la gavetta. Bristol City, Bath City, Newport County, Sunderland. In Championship è un fattore, il Bournemouth lo prende per 10 milioni. Il resto è storia recente: esterno talmente offensivo da risultare efficace come e più d'un attaccante. Sarà la prossima grande plusvalenza delle Cherries.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
