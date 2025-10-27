Textor ci riprova, ancora in Premier League: offerta da 450 milioni per il Wolverhampton

John Textor non ha abbandonato l’idea di tornare alla guida di un club europeo. Dopo aver ceduto le proprie quote al Crystal Palace e aver lasciato la gestione dell’Olympique Lione al termine della scorsa stagione, l’imprenditore americano mira ora al calcio inglese. Come riportato da The Athletic, Textor avrebbe presentato un’offerta superiore ai 450 milioni di euro (circa 400 milioni di sterline) per acquistare i Wolverhampton Wanderers, oggi di proprietà del gruppo cinese Fosun, che controlla il club dal 2016.

Un progetto ambizioso, sottolinea la testata britannica, promosso tramite la holding Eagle Football Group (EFG), già attiva nel capitale di Botafogo in Brasile, dell’OL in Francia e dell’RWDM Bruxelles in Belgio. Secondo il portale, Textor sarebbe attratto dai Wolves per la loro storica politica di reclutamento di calciatori portoghesi, fattore che potrebbe agevolare l’interscambio con Botafogo, dove militano diversi talenti brasiliani.

Tuttavia, l’operazione appare tutt’altro che semplice. Textor deve infatti far fronte alle richieste del fondo Ares Management, suo principale creditore, che preme per il rimborso di un prestito consistente. Inoltre, l’imprenditore starebbe valutando anche altre piste in Championship, tra cui Charlton Athletic, Derby County, Queens Park Rangers, Sheffield Wednesday e Watford, club di seconda divisione inglese e dunque economicamente più accessibili rispetto ai Wolves.