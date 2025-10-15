Bournemouth, Semenyo sarà il pezzo pregiato del prossimo mercato di Premier. E spunta la clausola

Secondo quanto riportato da talkSPORT, l'attaccante del Bournemouth Antoine Semenyo ha una clausola rescissoria nel suo contratto con il club. La fonte suggerisce che il Bournemouth è consapevole che il suo attaccante ha attirato l'attenzione di diversi club di spicco della Premier League dopo un inizio di stagione impressionante.

Per il Bournemouth servono 75 milioni di sterline

Semenyo aveva già avuto contatti con Tottenham e Manchester United prima di firmare un nuovo contratto quinquennale con il Bournemouth in estate. Anche il Liverpool ha manifestato un interesse significativo nei suoi confronti. L'importo esatto della clausola rimane sconosciuto, in quanto il club rossonero ha l'ambizione di trattenere il suo giocatore chiave il più a lungo possibile. Nel frattempo, il Bournemouth valuta Semenyo oltre 75 milioni di sterline (88 milioni di euro circa).

Semenyo sarà il pezzo pregiato del prossimo mercato di Premier

Antoine Semenyo ha già collezionato 26 gol e 10 assist in 88 presenze con il Bournemouth in Premier League nella sua carriera ed è lecito aspettarsi che il suo sia il prossimo grande nome nel mercato internazionale ma soprattutto di Premier League nella prossima stagione. Le Cherries si sfregano le mani pensando ad un incasso in tripla cifra, viste le cifre che girano attualmente nel mercato inglese.