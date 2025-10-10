Francia, omaggiato Umtiti prima del match con l'Azerbaigian: la cerimonia per l'ex Lecce

Il Parco dei Principi si è fermato per rendere omaggio a Samuel Umtiti, uno degli eroi della Francia campione del mondo nel 2018. Prima del match tra i Bleus e l’Azerbaigian, lo stadio parigino ha accolto l’ex difensore di Barcellona e Lecce, tra le altre, tra applausi scroscianti e grande commozione. Entrato in campo sulle note di “Bring the Cup Home”, Umtiti ha ricevuto una maglia celebrativa e l’abbraccio ideale di un intero Paese che non ha dimenticato il suo colpo di testa decisivo nella semifinale contro il Belgio, una delle immagini simbolo della cavalcata mondiale in Russia.

Da quella notte gloriosa, però, la carriera del difensore cresciuto nel Lione ha preso una direzione ben diversa. Un grave infortunio al ginocchio sinistro, rimediato proprio durante il Mondiale, ha segnato l’inizio di una lunga serie di problemi fisici che lo hanno allontanato progressivamente dai grandi palcoscenici. Dopo gli anni difficili al Barcellona e le ultime esperienze in Italia e in Francia, Umtiti ha deciso di dire basta, annunciando il ritiro poche settimane fa.

L’omaggio del Parco dei Principi ha rappresentato un tributo sincero a un campione che, pur segnato dagli infortuni, resterà per sempre nella memoria dei tifosi francesi come l’uomo del gol che portò la Francia verso la seconda stella.