Burundi, che smacco! La nazionale perde contro una squadra del campionato locale

Momento imbarazzante per la nazionale del Burundi. La squadra allenata da Patrick Sangwa ha perso un’amichevole contro una sorta di squadra B composta da giocatori del campionato locale.

Dopo aver concluso il suo percorso di qualificazione al quinto posto del Gruppo F, lontano dalla Costa d’Avorio prima classificata e dal Gabon, eliminato in semifinale dei playoff africani dalla Nigeria, il Burundi si era ritrovato per la finestra internazionale di novembre. Prima della sfida ufficiale contro la Zambia, i giocatori convocati hanno disputato una "prova generale" sabato, allo Stade Intwari di Bujumbura, contro una selezione locale.

Il risultato è stato imbarazzante: 4-3 per gli avversari. Il Burundi era già sotto 3-0 dopo soli 30 minuti con le reti di Mossi Nduwumwe (6’, 12’) e Saidi Fataski (30’). La squadra, guidata dal capitano Christophe Nduwarugira, ha tentato la rimonta con Akbar Muderi (45’+1) e Omar Moussa (59’, 76’), ma ha ceduto definitivamente su un rigore di Djuma Nzeyimana all’89’.

Il bilancio del Burundi nelle qualificazioni al Mondiale 2026 è stato davvero modesto nonostante la selezione conti su giocatori che militano in Europa (Svezia, Belgio). Inoltre, il Burundi sarà assente anche dalla prossima Coppa d’Africa, in programma in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, dopo aver chiuso terzo nel girone dietro Senegal e Burkina Faso. Il Paese ha partecipato alla competizione continentale solo una volta, nel 2019.