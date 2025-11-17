Neymar acquista il marchio di Pelè: vuole rilanciarlo dopo un periodo di crisi

La società NR Sports, guidata da Neymar e da suo padre, ha acquisito il marchio Pelé per una cifra non ufficialmente confermata ma stimata intorno ai 15,5 milioni di euro. L’annuncio ufficiale è previsto per il 19 novembre, giorno simbolico che celebra il millesimo gol di Pelé.

L’operazione arriva in un periodo difficile per l'azienda. Dal dicembre 2022, quando scomparve il campione brasiliano, la società americana Sport 10, titolare dei diritti, si era limitata quasi esclusivamente alle apparizioni in eventi pubblici, senza sviluppare prodotti o iniziative commerciali significative. NR Sports, già titolare dei prodotti legati a Neymar Jr, aveva in precedenza creato un legame simbolico con Pelé, soprannominando l'ex Barcellona 'Prince', in riferimento al 'Rey' del calcio brasiliano. La società ha inoltre ristrutturato la storica loggia di Pelé nello stadio Urbano Caldeira, ora utilizzata dalla famiglia Neymar, sostituendo i sedili, aggiungendo un rivestimento in vetro e un impianto di climatizzazione.

Pelé comprende l’uso dell’immagine e del nome, licenze per prodotti, archivi storici e altri diritti legati all’icona del calcio. I piani di sviluppo commerciale e le strategie di valorizzazione saranno annunciati nei prossimi mesi, promettendo di rilanciare il leggendario marchio del campione brasiliano, con iniziative che potrebbero coinvolgere merchandising, eventi e collaborazioni globali.