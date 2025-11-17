Quansah, prima volta con l'Inghilterra: è solo il quarto in Bundesliga a riuscirci

Domenica sera, nella vittoria per 2-0 dell'Inghilterra sull'Albania valida per le qualificazioni mondiali, il difensore del Bayer Leverkusen Jarell Quansah ha compiuto un passo da gigante: il suo debutto assoluto con i Tre Leoni. Il CT Thomas Tuchel ha schierato il 22enne, acquistato in estate dalle Aspirine, come terzino destro titolare per tutti i 90 minuti.

L'esordio di Quansah non è un traguardo solo personale, ma anche storico per il club tedesco: è il primo giocatore inglese a essere convocato e a debuttare in Nazionale maggiore mentre è sotto contratto con il Bayer 04. Finora, nell'intera storia della Bundesliga, solo altri tre professionisti britannici ci erano riusciti: Owen Hargreaves (Bayern Monaco), Jude Bellingham e Jadon Sancho (entrambi con il Borussia Dortmund).

Questa impresa rappresenta una iniezione di fiducia per il Bayer Leverkusen, che ora può sfruttare lo status di Quansah per attrarre futuri talenti dalla Premier League, presentandosi come un terreno fertile per la crescita. Il valore di mercato del difensore, pagato 35 milioni di euro (più bonus), è destinato a salire vertiginosamente.

Inevitabilmente, Quansah è tornato nel mirino dei top club inglesi. Non a caso, il Liverpool, sua ex squadra, ha mantenuto un'opzione di riacquisto da 70 milioni di euro più bonus, esercitabile a partire dal 2027. Per non restare una meteora dopo le 14 presenze con l'U21, Quansah dovrà dare seguito al suo esordio. Dopo essere diventato un elemento chiave nel Bayer, il versatile difensore centrale o terzino deve lavorare sulla continuità di rendimento. Una richiesta, questa, già avanzata da Arne Slot ai tempi del Liverpool, e che rimane la chiave per un ulteriore e definitivo salto di qualità.