Manchester United, priorità al centrocampo sul mercato: tre nomi nel mirino, uno è Gallagher

Il Manchester United si prepara a un'altra sessione di mercato di grandi manovre e il tecnico Ruben Amorim ha individuato la priorità assoluta per la ricostruzione: il centrocampo. I Red Devils puntano a due innesti di alto profilo e il nome di Elliot Anderson del Nottingham Forest figura in cima alla lista dei desideri.

Anderson, 23 anni, è un nazionale inglese che sta attirando grande attenzione grazie alle sue performance impressionanti e alla sua versatilità: può agire sia come numero 6 che come centrocampista offensivo. Lo United è pronto a fare di tutto per assicurarselo, anche perché il suo cartellino risulterebbe più accessibile rispetto all'altra stella individuata per la mediana.

L'altro grande obiettivo è infatti Carlos Baleba del Brighton. Il club ha resistito alle avances dello United la scorsa estate per il camerunense 21enne, ma i Red Devils restano interessati, così come lo è lo stesso giocatore al trasferimento a Old Trafford. La valutazione di Baleba è però proibitiva, con una richiesta che si aggira intorno ai 100 milioni di sterline. Per questo, Anderson è visto come un potenziale affare più concreto.

Questi investimenti mirano a sostituire pedine importanti come il veterano Casemiro, il cui contratto è in scadenza. Intanto lo United monitora anche Conor Gallagher dell'Atletico Madrid in vista di un possibile prestito a gennaio, utile al giocatore per conquistare un posto in Nazionale in vista dei Mondiali. Dopo aver investito massicciamente sugli attaccanti la scorsa estate (Mbeumo, Cunha, Sesko), Amorim vuole ora replicare in mediana.