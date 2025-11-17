Yamal è il calciatore più bersagliato in Spagna: riceve il 60% degli insulti razzisti

Gli insulti e le espressioni d’odio continuano a essere una triste costante nel calcio spagnolo, soprattutto sulle reti sociali. Lo conferma l’ultimo rapporto pubblicato dall’Osservatorio Spagnolo sul Razzismo e la Xenofobia (Oberaxe), che ha analizzato migliaia di messaggi legati al mondo dello sport, rilevando un preoccupante aumento dei contenuti discriminatori, in particolare nei momenti di massima esposizione mediatica.

Secondo lo studio, il giocatore più colpito è Lamine Yamal, che da solo concentra il 60% degli insulti razzisti rilevati. Alle sue spalle figura Vinicius Júnior con il 29%, seguito da Kylian Mbappé (3%). Compaiono anche altri calciatori come Nico e Iñaki Williams, Alejandro Balde e Brahim Díaz, destinatari di circa il 2% dei messaggi d’odio. Il direttore di Oberaxe, Tomás Fernández, ha spiegato a Carrusel Canalla che molti degli attacchi contro Lamine includono insulti come "scimmia" o "negro di m....", espressioni che riflettono i pregiudizi legati alle sue origini e al colore della pelle: "Per certi odiatori, Lamine rappresenta esattamente ciò che vogliono colpire".

Il rapporto segnala inoltre quali club ricevono più odio online: in testa Real Madrid (34%) e Barcellona (32%), seguiti da Real Valladolid (17%), Valencia (8%), Athletic Bilbao (6%), Real Sociedad (5%) e Atlético Madrid (4%). I picchi di ostilità si registrano soprattutto durante eventi come El Clásico, quando si moltiplicano insulti del tipo “scimmia di m…”, “nero di m…” o “torna al tuo paese”, rivolti in particolare a Lamine, Balde, Raphinha, Vinicius, Brahim e Mbappé.

Fernández ha infine avvertito sui rischi di normalizzare questo clima: "Il calcio riflette ciò che accade nella società. Molti giovani non comprendono la gravità dei loro messaggi, che possono trasformarsi in comportamenti aggressivi nella vita reale".