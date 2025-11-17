L'aeroporto di Dublino cambia temporaneamente nome per celebrare Parrott, eroe d'Irlanda

È stata una notte di gioia incontenibile per l'Irlanda e un'amara beffa per l'Ungheria di Marco Rossi. Ai magiari sarebbe bastato un pareggio nell'ultima e decisiva sfida interna per blindare l'accesso ai playoff Mondiali di giugno, ma il campo ha riscritto la storia in modo crudele. Una notte da incubo per Varga e compagni, che hanno visto sfumare tutto al 96': Troy Parrott ha firmato il 3-2 che ha eliminato i padroni di casa e spedito l'Irlanda agli spareggi.

Il 16 novembre 2025 resterà la data dell'apoteosi per l'attaccante 23enne dell'AZ Alkmaar. Parrott ha trascinato la sua Nazionale con una tripletta da sogno, culminata con il gol decisivo arrivato all'ultimo respiro. La sua impresa ha scatenato una festa indescrivibile, contrapposta al crollo emotivo dell'Ungheria, che ha sprecato un percorso di qualificazione solido proprio nel momento cruciale.

L'euforia per la storica qualificazione è così travolgente che ha contagiato anche l'Aeroporto di Dublino. L'account social ufficiale dello scalo ha infatti omaggiato l'eroe della serata, condividendo un'immagine che ribattezzava temporaneamente la struttura in "Aeroporto Troy Parrott". La didascalia, "Al diavolo, facciamolo", e le risposte ironiche agli utenti che invitavano alla prudenza ("Troppo tardi. Ci siamo ufficialmente lasciati andare") hanno sottolineato la gioia che ha travolto l'intera nazione.

L'Irlanda dovrà ora attendere il sorteggio, fissato per il 20 novembre, per conoscere l'avversario che affronterà nei cruciali playoff che mettono in palio un posto per i Mondiali del 2026.