Guirassy non è nella top-3 del Pallone d'Oro africano. Il fratello-agente: "Che vergogna"

L’annuncio dei tre finalisti del Pallone d’Oro africano 2025 ha suscitato non poche reazioni: a contendersi il titolo di miglior giocatore africano dell’anno saranno Achraf Hakimi (PSG), Mohamed Salah (Liverpool) e Victor Osimhen (Galatasaray) e tra i grandi assenti spicca il nome di Serhou Guirassy, attaccante del Borussia Dortmund, che ha visto sfumare una candidatura considerata da molti legittima.

A prendere posizione è stato il fratello e agente del giocatore, Karamba Guirassy, che su Instagram ha definito l’esclusione una "putain de honte" (vergogna assoluta, reso in modo edulcorato). Il manager ha sottolineato i numeri impressionanti del bomber francese: miglior marcatore della Champions League, miglior marcatore del Mondiale per club, miglior marcatore africano dell’anno 2025, 21° al Pallone d’Oro, candidato al premio di miglior attaccante FIFA e secondo miglior marcatore della Bundesliga.

Trasferitosi dallo Stoccarda al Borussia Dortmund nell’estate 2024 per 18 milioni di euro, Guirassy ha messo a segno 38 gol in 50 partite nella sua prima stagione con il BVB, tra cui 13 reti in Champions League, condividendo il titolo di capocannoniere con Raphinha. I numeri parlano chiaro e la sua esclusione ha quindi scatenato scalpore tra tifosi e addetti ai lavori. Nel frattempo, Achraf Hakimi emerge come il grande favorito, dopo una stagione straordinaria al PSG culminata con la vittoria della prima Champions League nella storia del club. Il laterale marocchino ha collezionato 11 gol e 16 assist in 55 presenze, risultando decisivo nei quarti contro l’Aston Villa, in semifinale contro l’Arsenal e nella finale contro l’Inter (5-0).