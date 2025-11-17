Siviglia, Sanchez in campo nel derby? Il cileno si allena anche nel giorno di riposo

C’è ottimismo a Siviglia per il recupero di Alexis Sánchez in vista del derby contro il Betis, in programma tra 13 giorni al Ramón Sánchez-Pizjuán. Il cileno si è allenato anche ieri sul campo, durante la giornata di riposo della squadra, confermando i progressi nella riabilitazione dall’infortunio al bicipite femorale della coscia destra subito circa tre settimane fa.

Le prime previsioni indicavano un possibile rientro a dicembre, ma il Niño Maravilla sta lavorando duramente anche nei giorni in cui potrebbe concedersi un recupero, spinto dal desiderio di essere presente in un match di grande importanza, di cui aveva sentito parlare molto ai tempi del Barcellona. Domenica ha svolto corse sul prato e ha anche toccato il pallone, mostrando segnali incoraggianti per il rientro.

Il tecnico Almeyda sente la mancanza di un giocatore di qualità tra le linee, ma non vuole forzare Alexis per evitare ulteriori rischi a un corpo ormai vicino ai 37 anni. Lo stesso principio vale per Cesar Azpilicueta, altro veterano della squadra ancora alle prese con un infortunio, ma determinato a recuperare per il derby. Saranno quindi probabilmente i due giocatori stessi a valutare le proprie condizioni e a decidere se scendere in campo. Intanto, l’ambiente guarda fiducioso agli allenamenti dei suoi campioni, consapevole che la presenza di Alexis e Azpilicueta potrebbe fare la differenza in una partita simbolo della stagione.