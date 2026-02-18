Caso Vinicius, la bandiera del Benfica Luisao contro Prestianni: "È razzista, mi vergogno"

“Amo il Benfica, questa maglia è la mia seconda pelle e bisogna essere degni di indossare quella che è una maglia sacra. Le sue scuse non fanno che peggiorare le cose perché sono bugie”. L’ex bandiera del Benfica Luisao (337 presenze in carriera) ha duramente attaccato il calciatore Gianluca Prestianni finito al centro di un caso che ha infiammato la sfida di Champions League contro il Real Madrid dopo le accusa lanciate da Vinicius Jr nei suoi confronti per dei presunti epiteti razzisti lanciati dall’argentino nei suoi confronti.

“E stato un comportamento razzista e me ne vergogno. Sto difendendo il club perché so di cosa parlo. - ha continuato il brasiliano - Il Benfica è troppo grande per essere coinvolto in questo genere di cose”.

A suscitare la forte reazione dell'ex difensore, che è stato anche dirigente del club lusitano, sono state soprattutto le spiegazioni del centrocampista argentino nel post gara di ieri: "Voglio chiarire che in nessun momento ho pronunciato insulti razzisti nei confronti di Vinicius Jr., che purtroppo ha frainteso ciò che pensava di aver sentito. Non sono mai stato razzista nei confronti di nessuno".