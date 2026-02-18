Paris Saint-Germain, sospiro di sollievo per Dembele: dovrà restare fermo solo 10 giorni
Sospiro di sollievo in casa Paris Saint-Germain sulle condizioni dell’attaccante Ousmane Dembele costretto a lasciare il campo dopo appena ventisette minuti della sfida di Champions League contro il Monaco nella serata di ieri. Il calciatore infatti a riportato una lesione al polpaccio sinistro che ha fatto temere per un altro stop lungo dopo che Dembele era rimasto fermo per tre settimane a causa di un problema simile.
Secondo quanto riferito da L’Equipe il numero 10 parigino avrebbe ricevuto rassicurazioni dallo staff medico visto che si prevede un infortunio più lieve del precedente che dovrebbe tenere il calciatore fuori per una decina di giorni, facendogli comunque saltare la gara di ritorno con il Monaco. Solo gli esami medici a cui si sottoporrà in questi giorni fugheranno ulteriori dubbi a riguardo.