Ufficiale Un nazionale norvegese per lo Sporting Kansas City: arriva Berg Johnsen

La carriera del nazionale norvegese Lasse Berg Johnsen proseguirà negli Stati Uniti d'America, dove spera di essere anche la prossima estate con la maglia degli scandinavi, nelle fila dello Sporting Kansas City. Il classe '99 infatti è stato acquistato dal club del Missouri facendogli firmare un contratto fino al 2028 con opzione per la stagione successiva a favore della società- Berg Johnsen dunque lascia il Malmoe dove giocava dal 2023 e con cui ha vinto due titoli nazionali.

"Siamo lieti di aggiungere Lasse alla squadra. - ha dichiarato David Lee, presidente delle operazioni calcistiche e direttore generale dello Sporting KC - Lasse è un giocatore di grande esperienza e talento sia a livello nazionale che internazionale, e arriva a Kansas City nel pieno della sua carriera. Ha un'eccellente qualità nel possesso palla e corrisponde al profilo del centrocampista che volevamo aggiungere alla squadra. Lasse ha dimostrato nel corso della sua carriera di essere un vincente, mentre la sua personalità e il suo carattere arricchiranno il nostro spogliatoio".

A livello internazionale, Berg Johnsen ha collezionato tre presenze con la Norvegia e ha contribuito alla qualificazione della squadra per la Coppa del Mondo FIFA 2026 .