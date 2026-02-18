Lille, Genesio annuncia: "Andre Gomes sul punto di andarsene". Giocherà in MLS

Dopo poco più di un anno e mezzo l’esperienza di André Gomes con il Lille è giunta agli sgoccioli dopo mesi in cui ha trovato poco spazio in prima squadra con appena sette minuti giocati, in due partite, finora. Il tecnico dei francesi Bruno Genesio ha infatti annunciato in conferenza stampa, alla viglia della sfida conto la Stella Rossa in Europa League, che il giocatore portoghese “è sul punto di andarsene”.

Il futuro del centrocampista classe ‘93 sarà infatti oltreoceano come riporta Footmercato.com visto che sono in atto trattative con il Columbus Crew. Il club statunitense è pronto a prelevare Gomes con qualche mese d’anticipo sulla fine del suo contratto con i francesi per fargli firmare un contratto fino al 2029. L’esperienza con il Lille si chiude così con un totale di 53 presenze, e quattro gol ,in due periodi diversi della sua carriera.