Caso Vinicius, Silvestre: "Stiamo pensando di sanzionare chi si copre la bocca"

Quanto successo ieri fra Vinicius Jr e Gianluca Prestianni potrebbe fare giurisprudenza, o meglio il comportamento dell’argentino – il nascondere la bocca con le mani e la maglietta – potrebbe diventare un caso studio per evitare il ripetersi di determinate situazioni. L’ex difensore Mikael Silvestre, membro di un panel della FIFA dedicato ai comportamenti dei calciatori, in un’intervista a Sky Sports ha infatti spiegato che “stiamo cercando di trovare modi per sanzionare i giocatori che si coprono la bocca”.

“Un conto è discutere di tattiche coi compagni di squadra o di avere una discussione informale, un’altra è invece farlo, come in questo caso, per mascherare una certa animosità nei confronti di un altro calciatore. Come FIFA potremmo dover sanzionare questo tipo di comportamento quando un calciatore si coprirà la bocca con le mani o la maglia per insultare un avversario. - spiega l’ex Inter – Credo che Prestianni dovrebbe ricevere una lunga squalifica ed essere mandato a un programma educativo perché questi comportamenti sono inaccettabili”.

Silvestre poi sposta la sua attenzione anche sulle parole di José Mourinho nel post gara criticandolo: “I giocatori dovrebbero essere modelli di comportamento e così anche gli allenatori. José sa bene come proteggere il club e i propri giocatori, ma non a qualsiasi costo. Questo tipo di comportamento è inaccettabile e le sue dichiarazioni sono lontane dalla verità. Credo che stesse cercando solo una scusa”.