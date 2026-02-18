Caso Vinicius, l'agente di Prestianni: "Ha difeso la sua squadra. Ma niente razzismo"

"Gianluca ha difeso la sua squadra dalla mancanza di rispetto di un giocatore ospite nei confronti dei tifosi, ero allo stadio ed è quello che ho visto". Scrive così in una stories di Instagram il procuratore Gaston Fernandez che cura gli interessi di Gianluca Prestianni del Benfica finito nelle scorse ore al centro delle polemiche per dei presunti epiteti razzisti rivolti a Vinicius Jr del Real Madrid dopo il gol di quest'ultimo nella sfida di Champions League di ieri sera.

"Poi c'è tutto quello che rappresenta una figura globale come Vinicius. - prosegue Fernandez - Ci sono milioni di immagini in cui i giocatori si coprono la bocca con la maglietta o addirittura le mani in modo da non far leggere le proprie labbra, ma da lì a parlare di un atto di razzismo ce ne pasa, mi sembra che ci siano modo migliori per trarre un vantaggio".

Parole che alimentano un dibattito molto acceso fra i due club e non solo e che sicuramente avrà delle ricadute anche sulla gara di ritorno che si giocherà al Santiago Bernabeu fra una settimana.